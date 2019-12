Campania: Laboccetta, centrodestra ufficializzi subito nome del candidato

- "Mentre il governatore De Luca continua la sua corsa in solitaria nelle 5 province della Campania il centrodestra e' ancora fermo ai nastri di partenza". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Le liti all'interno di Forza Italia - ha proseguito Laboccetta -hanno sostanzialmente impedito il varo della candidatura più volte annunciata da Silvio Berlusconi. Tutto sembra essere rinviato alle calende greche anche a seguito di intrecci con la scelta del candidato pugliese. Insomma, la logica del bilancino sta favorendo giorno dopo giorno il governatore uscente. Il 2020 sta per entrare ma la scelta definitiva sembra essere rinviata a dopo il risultato dell'Emilia e della Calabria". (Ren)