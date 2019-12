Milano: scoppia una lite nell’area cani, coppia aggredita

- Litigano per i cani e finiscono alle mani. È successo nel tardo pomeriggio di ieri al Parco delle Favole di Affari, a Milano. Una coppia di italiani di 58 e 57 anni ha portato il proprio animale domestico nell’area cani all’angolo tra via Chianciano e via Cavalletto, dove si è imbattuta in due uomini descritti come robusti e di origine rumena. I quattro hanno cominciato a discutere per questioni legate agli animali. La lite è degenerata e i due stranieri hanno finito per aggredire la coppia di coniugi, finita all’ospedale di Niguarda con lesioni non gravi. (Rem)