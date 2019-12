Capodanno 2020: Fd'I, Raggi blocchi con Polizia locale festa abusiva a Spin time

- Fratelli d'Italia chiede che "venga fermata l'ennesima iniziativa a scopo di lucro nell'occupazione abusiva di Santa Croce in Gerusalemme denominata Spin labs" e che "il sindaco Raggi intervenga con la Polizia locale per impedire questa iniziativa abusiva". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio e Stefano Tozzi capogruppo nel I municipio. "Un'iniziativa pubblicizzata e strombazzata ai quattro venti - proseguono - dove, pagando ovviamente, si può partecipare ad un rave party in pieno centro storico di Roma e chiaramente in modo del tutto abusivamente. Ricordiamo la vicenda di quando è stata riattaccata la luce allacciata abusivamente e pagata da tutti noi e la riunione nella sede abusiva delle cosiddette sardine, in realtà Pd mascherato. Abbiamo visto anche prese di posizione del presidente Alfonsi a difesa dell'occupazione definita 'una esperienza'. Stendiamo un velo pietoso sul sindaco Raggi - concludono - che si rende protagonista di atteggiamenti 'coatti' solo su occupazioni che certo non difendiamo ma che sono niente rispetto alle tante occupazioni vicine all'area dell'estrema sinistra".(Com)