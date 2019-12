Ict: Tim, on air dal 31 dicembre il nuovo spot istituzionale dedicato al 5G

- "Grazie alle potenzialità del 5G, la storia del Mausoleo di Augusto prende vita nel nuovo spot istituzionale di Tim, on air in tv da domani sera, prima del tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la straordinaria partecipazione del Maestro Riccardo Muti". E' quanto si legge in una nota del gruppo. "Una bambina accompagnata da una guida d'eccezione - continua la nota - visita il sito archeologico nel centro di Roma e grazie all'innovazione tecnologica di Tim, alla connessione 5G, ad uno smartphone e a un visore di realtà virtuale scoprirà le molteplici 'vite' del monumento. Sulle intense note de 'La Cavalleria Rusticana' di Mascagni, la realtà aumentata le permetterà di rivivere le trasformazioni del Mausoleo: da luogo di sepoltura di Augusto e dei suoi discendenti, a giardino all'italiana della famiglia Soderini nel 1500, per poi trasformarsi nell'Anfiteatro Corea, luogo di intrattenimento per spettacoli, fino a diventare nel '900 l'Auditorium Augusteo, la più grande sala sinfonica del tempo che ha ospitato sul podio grandi maestri come Arturo Toscanini, Richard Strauss, Gustav Mahler e Pietro Mascagni. Nello spot - spiega la nota - storia e immaginazione si intrecciano grazie alla tecnologia e alla presenza di Riccardo Muti che narra alla sua compagna di viaggio la storia unica del Mausoleo, oltre a dirigere idealmente l'orchestra nell'Auditorium. 'Usa la tecnologia per viaggiare con la fantasia' è il messaggio recitato dal Maestro: ciò che non abbiamo potuto conoscere, vedere e che abbiamo solo potuto fantasticare, oggi è possibile viverlo grazie alle potenzialità del 5G. Lo spot, ideato e montato da Luca Josi, direttore Brand strategy, Media e Multimedia entertainment di Tim, sarà on air sulle principali emittenti tv, sui social, nei cinema e sui led degli impianti delle stazioni di Roma e di Milano, compresi quelli dello spazio SenStation di piazza Duca D'Aosta". (Com)