India: Maharashtra, giurano 36 nuovi membri del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisei ministri e dieci sottosegretari del governo dello Stato indiano del Maharashtra guidato da Uddhav Thackeray, presidente dello Shiv Sena (Ss), hanno prestato giuramento oggi a Mumbai in una cerimonia officiata dal governatore Bhagat Singh Koshiyari. Thackeray aveva già prestato giuramento il 28 novembre, insieme a sei ministri, due per ciascuna forza della coalizione, comprendente anche il Partito del Congresso nazionalista (Ncp) e il Congresso nazionale indiano (Inc). Tra i 36 nuovi membri, 14 sono dell’Ncp, 12 del Sena e dieci del Congresso. Tra i componenti della squadra c’è Aaditya Thackeray, figlio di Uddhav; è la prima volta che lo Stato ha un esecutivo comprendente un padre e suo figlio. Tra le presenze di spicco anche Ajit Pawar, dell’Ncp, che ha giurato come vice capo, ma che precedentemente si era speso per un’altra opzione, appoggiando un governo a guida Partito del popolo indiano (Bjp). La squadra include tre donne, quattro rappresentanti della comunità musulmana e tre esponenti che si erano presentati come indipendenti. (segue) (Inn)