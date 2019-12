India: Maharashtra, giurano 36 nuovi membri del governo (3)

- Lo Shiv Sena ha avviato trattative col Partito del congresso nazionalista e col Congresso. Il governatore statale, Bhagat Singh Koshiyari, ha invitato comunque il Bjp, in quanto primo partito, a formare il governo, ma il Bjp ha ammesso di non poter disporre di una maggioranza. Poi l’invito è stato rivolto allo Shiv Sena, che ha chiesto ma non ottenuto più tempo, e al terzo tentativo all’Ncp, al quale è stato imposto il termine del 12 novembre. Prima della scadenza, però, Nuova Delhi, su richiesta di Koshiyari, ha raccomandato il ricorso alla regola del presidente, una sorta di amministrazione straordinaria sotto il controllo centrale prevista dall’Articolo 356 della Costituzione, e il presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, ha accolto la raccomandazione. (segue) (Inn)