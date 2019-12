India: Maharashtra, giurano 36 nuovi membri del governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devendra Fadnavis del Partito del popolo indiano ha poi ottenuto l’appoggio di Ajit Pawar, leader parlamentare dell’Ncp, e ha prestato giuramento il 23 novembre. Ajit Pawar, però, è stato subito smentito da Sharad Pawar, presidente dell’Ncp, nonché suo zio, per il quale il nipote aveva compiuto un atto di indisciplina ed era stato rimosso dall’incarico di leader parlamentare. L’Ncp insieme ai due alleati si è poi rivolto alla Corte suprema spiegando che si era trattato di un’iniziativa personale, perseguibile in base alle norme anti-defezione. La Corte ha concesso 24 ore per la verifica della maggioranza in aula e a quel punto Fadnavis ha rinunciato, ammettendo di non avere i numeri. Si è quindi formalizzata l’alleanza Sena-Ncp-Congresso, denominata Fronte di sviluppo del Maharashtra, e si è infine insediato Thackeray. (segue) (Inn)