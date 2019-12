India: Maharashtra, giurano 36 nuovi membri del governo (5)

- Lo Stato del Maharashtra, nell’India centro-occidentale, con capitale Mumbai, è il terzo per superficie e il secondo per popolazione, con oltre 112 milioni di abitanti. Il gruppo etnico maggioritario è quello marathi (più del trenta per cento del totale) e il marathi è la lingua ufficiale e la più parlata (da circa il 69 per cento degli abitanti). La religione prevalente è quella induista (quasi l’ottanta per cento) mentre la minoranza più consistente è quella islamica (oltre l’undici per cento). L’economia statale ha diversi punti di forza: manifattura, commercio internazionale, mass media, aerospazio, tecnologie, petrolio, moda, turismo. Il Maharashtra è lo Stato più industrializzato e contribuisce a un quarto della produzione industriale dell’India. Le industrie si concentrano in quattro distretti: due a Mumbai, uno a Thane e uno a Pune. (segue) (Inn)