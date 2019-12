I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Benin: ex presidente Yayi rientrato nel paese - L'ex presidente e leader di opposizione del Benin, Thomas Boni Yayi, è rientrato nel suo paese domenica sera dalla Nigeria, dove viveva dalle proteste scoppiate dopo le elezioni legislative dello scorso 28 aprile. Lo riferisce la stampa locale, precisando che l'oppositore è rientrato "con discrezione" ieri pomeriggio a Cotonou, dopo che di recente il presidente Patrice Talon aveva auspicato il suo rientro in patria come gesto di riconciliazione nazionale e inizio di una reciproca collaborazione per la stabilità del paese. Durante le proteste, scoppiate a fine aprile per contestare l'esclusione dalle elezioni di tutti i partiti di opposizione per presunte complicazioni amministrative, Yayi era stato confinato nella sua residenza di Cotonou dalle forze dell'ordine, su pretesto di una necessaria misura di sicurezza. I suoi sostenitori ne avevano denunciato la reclusione, mentre nel quadro delle proteste sono morte almeno quattro persone, sette secondo l'opposizione. L'ex leader aveva in seguito ottenuto dal governo l'autorizzazione ad uscire dal paese per ragioni mediche. (segue) (Res)