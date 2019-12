I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Mali: premier Cissé ed ex presidente Touré a Mopti per celebrazioni centenario città - Migliaia di persone si sono radunate ieri a Mopti, nel Mali centrale, per dare il benvenuto al primo ministro Boubou Cissé e all'ex presidente Amadou Toumani Touré, entrambi originari della regione e giunti a Mopti in occasione delle celebrazioni per il centenario della città. Lo riferisce "Rfi". Invitato dalle autorità locali ad esprimersi sulla situazione di insicurezza crescente nella regione, colpita da sempre più frequenti attacchi terroristici, l'ex capo dello Stato ha dichiarato che non si sottrarrà alle sue responsabilità. Touré, molto amato dalla popolazione locale, è rientrato in Mali lo scorso 16 dicembre a Bamako dopo un esilio in Senegal che durava dal colpo di Stato che lo rovesciò il 21 marzo 2012. Dopo il colpo di Stato, il Mali è precipitato nel caos consentendo ai tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di estendere la loro azione. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli tuareg siglato nel giugno 2015. (segue) (Res)