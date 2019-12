I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Liberia: opposizione torna oggi a manifestare contro Weah, chieste dimissioni - E' attesa oggi in Liberia una nuova manifestazione di protesta contro la politica del presidente George Weah, accusato di non attuare misure capaci di risollevare l'economia del paese. La protesta, riferisce la stampa locale, era stata convocata dal Consiglio dei patrioti, ombrello che racchiude figure dell'opposizione, sindacalisti e rappresentanti della società civile, ma non autorizzata dalla polizia. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri, il leader del Consiglio dei patrioti Henry Costa ha rinnovato l'invito a scendere "pacificamente" in piazza per contestare il governo. "Questa è un'iniziativa importante per la democrazia, non è una guerra", ha detto Costa, che spera di vedere oggi "decine di migliaia di liberiani che occupano pacificamente Capitol Hill" nella capitale Monrovia, sul modello della partecipata manifestazione dello scorso 7 giugno. Il messaggio del leader punta a rassicurare la comunità internazionale, dopo che le Nazioni Unite e la Comunità economica dei paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno esortato il governo e l'opposizione liberiani ad aumentare gli sforzi di dialogo. L'opposizione ha tuttavia ribadito la sua richiesta di dimissioni del presidente Weah, e sfidato il divieto del ministero della Giustizia a manifestare oggi. Il paese affronta una forte svalutazione della moneta e picchi di inflazione che hanno aggravato la situazione di povertà. (Res)