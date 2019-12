I fatti del giorno – Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: messaggio d'auguri di Putin a Trump, condividiamo responsabilità sicurezza globale - Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con la sua controparte statunitense, Donald Trump, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno, sottolineando la responsabilità dei due paesi per la sicurezza e la stabilità globale. Lo ha riferito oggi il Cremlino in una nota. "Nelle sue congratulazioni al presidente degli Stati Uniti Trump, Putin ha affermato che la Russia e gli Stati Uniti hanno storicamente una responsabilità speciale di garantire la sicurezza e la stabilità globali, e Mosca intende favorire la normalizzazione delle relazioni bilaterali e l'instaurazione di un dialogo equo basato sulla considerazione degli interessi di entrambe le parti", si legge nella nota. Putin ha inoltre confermato il suo invito a Trump alle celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria della Seconda guerra mondiale, che Mosca ospiterà nel maggio 2020. (segue) (Res)