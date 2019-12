I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Kazakhstan: incidente Bek Air, dati scatola nera saranno pubblicati entro il 10 gennaio - Entro il prossimo 10 gennaio verranno pubblicati i dati della scatola nera dell’aereo della compagnia Bek Air precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Almaty lo scorso 27 dicembre. Lo ha annunciato il vicepremier kazakho, Roman Sklyar, nel corso di un punto stampa. “La scatola nera è stata trovata in buone condizioni”, ha detto Sklyar, aggiungendo che la Commissione interstatale per l’aviazione ha garantito che le registrazioni saranno rilasciate entro il prossimo 10 gennaio. “Inoltre, i risultati preliminari dell'indagine saranno resi pubblici”, ha detto Sklyar. Lo schianto dell’aereo di Bek Air ha provocato la morte di 12 persone. Il governo di Nur-Sultan, subito dopo l'incidente, ha istituito una commissione per indagare sulle cause dell'incidente aereo. (segue) (Res)