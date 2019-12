I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Georgia: premier Gakharia, positiva liberazione medico Gaprindashvili ma occupazione resta un problema - La liberazione del medico georgiano Vazha Gaprindashvili è una notizia positiva ma l’occupazione del 20 per cento del territorio nazionale resta un problema estremamente importante. Lo ha detto il primo ministro Giorgi Gakharia durante una riunione dell’esecutivo di Tbilisi. “A oggi il 20 per cento dei territori della Georgia resta occupato e questo è un problema estremamente importante, visto che comporta una restrizione del 20 per cento sullo sviluppo del nostro capitale umano. È estremamente importante per ognuno di noi ricordare quali ostacoli incontrano i nostri cittadini su entrambi i lati della linea di occupazione”, ha detto il premier. “Fortunatamente, la detenzione illegale del medico georgiano si è conclusa pacificamente, anche se non tutti dobbiamo dimenticare che i nostri cittadini su entrambi i lati della linea di occupazione affrontano questi ostacoli quotidianamente. Oggi, purtroppo, la libertà di movimento è completamente limitata per i residenti di Akhalgori e questa è una grave situazione umanitaria", ha affermato Gakharia. (segue) (Res)