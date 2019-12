I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo contro decisione Brasile di concedere "rifugio" a "terroristi" - Il governo del Venezuela accusa il Brasile di aver concesso rifugio ai responsabili di un attacco sferrato la settimana scorsa a una base militare nel sud del paese. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Caracas "rifiuta categoricamente la decisione del governo della Repubblica federativa del Brasile di dare la condizione di rifugiati ai cinque terroristi responsabili dell'assalto", costato la vita a un militare. Il governo di Nicolas Maduro denuncia "questa insolita decisione" che conferma la trama di "protezione e complicità dei governi satelliti degli Usa per aggredire la pace in Venezuela". L'azione, prosegue la nota, è stata portata avanti da mercenari "che hanno confessato i loro crimini". I media brasiliani fanno al tempo stesso notare ha che il governo di Jair Bolsonaro non ha formalmente preso nessuna decisione, confermando solo che i cinque militari - come recita una nota congiunta di Esteri e Difesa - "hanno iniziato le procedure per sollecitare rifugio". (segue) (Res)