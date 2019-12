I fatti del giorno - America latina (2)

- Bolivia: governo, Spagna centro di piano internazionale per "destabilizzare la democrazia" - Il ministro della Presidenza del governo ad interim della Bolivia, Yerko Nunez, ha accusato la Spagna dei essere protagonista di "un piano internazionale per destabilizzare la democrazia" e la pace nel paese. Lo scorso fine settimana le autorità boliviane hanno denunciato la presenza di elementi dello spagnolo Grupo Especial de Operaciones (Geo) nei pressi dell'ambasciata messicana a La Paz. "Dinanzi alla violazione alla sovranità boliviana da parte del Regno di Spagna, con la presenza di Geo incappucciati all'ingresso dell'ambasciata del Messico, denunciamo l'esistenza di un piano internazionale per minare il recupero della democrazia e la pacificazione del nostro paese", ha scritto Nunez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)