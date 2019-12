I fatti del giorno - America latina (4)

- Venezuela: ministro Interno, tasso di criminalità sceso del 36,3 per cento nel 2019 - Il tasso di criminalità in Venezuela quest'anno è sceso del 36,3 per cento: lo ha dichiarato il ministro dell'Interni Nestor Reverol. "La riduzione dei crimini verificatisi quest'anno, rispetto al 2018, ha raggiunto il 34,4 per cento nei furti; il 35,4 per cento nelle rapine; il 51,9 e il 50,8 per cento rispettivamente in caso di furti di veicoli e rapine", ha detto il ministro, secondo cui gli omicidi sono diminuiti per il quarto anno consecutivo, con un tasso sceso a 20 omicidi ogni 100 mila abitanti, con una riduzione del 36,3 percento. (segue) (Res)