Slovacchia: Sulik (SaS) propone Mistrik come leader opposizione

- Robert Mistrik dovrebbe guidare una coalizione dei partiti d'opposizione per le prossime elezioni in Slovacchia. Lo ha affermato il segretario del partito Libertà e solidarietà (SaS), Richard Sulik. "Come leader Mistrik sarebbe una vera autorità morale e una speranza del cambiamento”, ha detto Sulik. Mistrik è stato uno dei candidati alla presidenza della Slovacchia alle ultime elezioni, ritirandosi successivamente a favore di Zuzanna Caputova. Sulik ha detto di aver proposto anche di creare una coalizione dei partiti a Andrej Kiska (Za ludi) e a Igor Matovic (Ol'ano) ma tutti e due hanno declinato l’offerta. Il leader di Sas dichiara di essere pronto ad andare alle elezioni anche da solo. "Nelle elezioni precedenti abbiamo raggiunto il secondo posto con il 12 per cento dei voti", ha detto Sulik.(Vap)