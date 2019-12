Migranti: Orfini (Pd), Salvini si nasconde dietro gli avvocati

- Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, afferma che "ieri Salvini dichiarava 'non vedo l'ora di farmi processare per difendere l'onore dell'Italia'. Oggi Giulia Bongiorno, suo avvocato, fa una lunga intervista per spiegare che il Senato deve rifiutare l'autorizzazione a procedere. E dunque? Che facciamo, caro Salvini? Dato che muori dalla voglia, chiedi pubblicamente al Senato di mandarti a processo? Oppure speri di essere salvato ancora una volta? Fosse così - conclude il deputato su Facebook - almeno risparmiaci la pagliacciata delle dichiarazioni roboanti e dillo chiaramente, invece di nasconderti dietro agli avvocati". (Rin)