I fatti del giorno - Asia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: governo appronta nuove misure a sostegno delle Pmi - Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong attuerà nuove misure a sostegno delle piccole e medie imprese (Pmi) a partire dal primo gennaio 2020. Un team di servizi intitolato "ReachOut Sme" sarà messo a disposizione delle aziende per aiutarle a identificare i piani di finanziamento e utilizzare le misure di sostegno messe a disposizione dal governo. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, nuovo capitale è stato iniettato in due fondi: il Fondo dedicato per il branding, l'upgrade e le vendite interne (Bud Fund) e l'Sme Export Marketing Fund (Emf). I massimali di finanziamento per ciascuna impresa saranno raddoppiati a 4 milioni di dollari di Hong Kong (circa 510mila dollari statunitensi) e 800 mila dollari di Hong Kong (circa 100 mila dollari Usa) rispettivamente e il rapporto tra i pagamenti iniziali sarà significativamente migliorato al 75 per cento. Inoltre, la copertura del Fondo Bud sarà estesa a tutte le economie che hanno firmato accordi di libero scambio con Hong Kong. "Le nuove misure supporteranno in modo più efficace e flessibile le imprese nei mercati in espansione, migliorando al contempo la loro competitività per aiutarle a cogliere nuove opportunità commerciali", ha affermato Edward Yau, segretario per il Commercio e lo sviluppo economico del governo di Hong Kong. (segue) (Res)