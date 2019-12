I fatti del giorno - Asia (5)

- Taiwan: elezioni, dibattito tra i candidati con presidente uscente in rimonta nei sondaggi - Si è svolto ieri il primo e unico dibattito televisivo tra i candidati in vista delle elezioni presidenziali dell'11 gennaio a Taiwan. Protagonisti sono stati i due principali candidati presidenti: l'uscente Tsai Ing-wen, del Partito democratico popolare (Dpp), e Han Kuo-yu, rappresentante del Partito nazionalista (Kmt) e sindaco di Kaoshiung, seconda città taiwanese. È in corsa anche James Soong, candidato del People First Party (Pfp). L'andamento del dibattito ha riflesso la differente situazione in cui si trovano Tsai e Han. La presidente, che fino alla difficoltosa designazione a candidata da parte del Dpp era apparsa in grave crisi nei sondaggi, è considerata protagonista di una evidente rimonta. Secondo i sondaggi pre-dibattito – in sostanza gli ultimi visto che dal primo gennaio scatterà il divieto di pubblicazione – Tsai sarebbe sopra Han di circa dieci punti. (Res)