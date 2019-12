Terrorismo: Cremlino, attentato sventato a San Pietroburgo prova di cooperazione efficace con Usa

- La prevenzione di un attacco terroristico a San Pietroburgo durante le celebrazioni per il Capodanno è una prova di un'efficace cooperazione tra i servizi speciali russi e statunitensi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov durante un briefing con la stampa. "Avete visto la nota del Servizio per la sicurezza federale (Fsb) sulla detenzione dei due sospetti. Questo mostra l’efficienza (della cooperazione Russia-Usa)", ha detto Peskov. I due cittadini russi che sono stati arrestati per aver perpetrato un attacco terroristico a San Pietroburgo durante le celebrazioni del 31 dicembre stanno confessando, stando a quanto riferito dall’Fsb questa mattina. "Dei materiali di prova che dimostrano l’organizzazione di un attacco terroristico sono stati sequestrati alle persone arrestate. Stanno confessando", ha riferito l'Fsb. Domenica il servizio di sicurezza russo ha annunciato di aver sventato un attentato che due persone intendevano commettere in un luogo affollato di San Pietroburgo grazie alle informazioni fornite dall’intelligence degli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato ieri l’omologo statunitense, Donald Trump, per queste informazioni nel corso di una conversazione telefonica. (Rum)