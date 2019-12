Droga: Fascina (FI), bene Tajani, no a Stato spacciatore

- "Piena solidarietà ad Antonio Tajani, ancora una volta vittima di un aggressivo bombardamento mediatico per aver osato pronunciare parole chiare, inequivocabili ed efficaci contro uno dei mali dei nostri tempi e dei nostri giovani, la droga". Lo dichiara in una nota Marta Fascina, deputata di Forza Italia. "Anche i recenti fatti di cronaca - continua la parlamentare in una nota - ci consegnano un dato di fatto indiscutibile: la droga danneggia chi ne fa uso ed è un pericolo per i terzi. Pur a fronte di sentenze fantasiose della Suprema corte, la comunità scientifica, i centri di recupero, i magistrati (Nicola Gratteri su tutti), i tecnici del settore sono tutti concordi nel ritenere che non non vi sia sostanziale differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, che le une sono propedeutiche alle altre, tutte accomunate dall'essere deleterie per la salute psicofisica dei nostri giovani, specie in età adolescenziale. Il messaggio che la politica deve mandare è esattamente quello che Antonio Tajani ha avuto il coraggio di diffondere: la droga uccide senza se e senza ma e la lotta al consumo ed allo spaccio deve essere senza quartiere, sempre più capillare. Tuttavia - conclude Fascina - accanto ad una necessaria politica repressiva, occorre accompagnare un'altrettanto incisiva azione culturale e di prevenzione, a partire dai luoghi di formazione. Tuteliamo i nostri figli, diciamo convintamente no allo Stato spacciatore". (Com)