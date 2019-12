Guinea-Bissau: oggi ballottaggio elezioni presidenziali, la scelta fra due ex premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei risultati del primo turno il capo dello Stato è arrivato quarto dietro all'ex premier Nuno Gomes Nabiam (13,16 per cento), quest'ultimo sostenuto dal Partito democratico dell'Assemblea democratica popolare della Guinea-Bissau (Apu-Pdgb) - la quarta forza politica nazionale - e dal Partito per il Rinnovamento Sociale (Prs). Il voto ha registrato un livello di astensione di poco superiore al 25 per cento. Dopo la pubblicazione dei risultati, Pereira ha invitato il paese a promuovere la "riconciliazione nazionale". "C'è un urgente bisogno di promuovere la riconciliazione nazionale e la lotta contro la segregazione etnica e religiosa", ha detto il candidato del Partito per l'indipendenza della Guinea-Bissau e Capo Verde (Paigc) parlando ai giornalisti in conferenza stampa, che si è inoltre congratulato con il popolo guineano e gli altri 11 candidati "per il modo ordinato e civile con cui hanno partecipato alla campagna elettorale. (segue) (Res)