Guinea-Bissau: oggi ballottaggio elezioni presidenziali, la scelta fra due ex premier (4)

- Dopo la pubblicazione dei risultati, Pereira ha invitato il paese a promuovere la "riconciliazione nazionale". "C'è un urgente bisogno di promuovere la riconciliazione nazionale e la lotta contro la segregazione etnica e religiosa", ha detto il candidato del Partito per l'indipendenza della Guinea-Bissau e Capo Verde (Paigc) parlando ai giornalisti in conferenza stampa, che si è inoltre congratulato con il popolo guineano e gli altri 11 candidati "per il modo ordinato e civile con cui hanno partecipato alla campagna elettorale. L'Unione europea ha a sua volta invitato "tutti gli attori" a rispettare le fasi successive del processo elettorale e il codice di condotta concordato. In una nota, il Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea (Seae) si è complimentato con il popolo guineano, che ha a suo avviso "dimostrato ancora una volta il suo forte impegno nei confronti della democrazia elettorale", nel rispetto dei diritti democratici. Per Bruxelles gli "sforzi congiunti" fatti dalle autorità elettorali della Guinea-Bissau e dalla missione della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale nel paese (Ecomib), "hanno contribuito notevolmente a questo risultato". L'Ue invita ora "tutti gli attori" a rispettare le fasi successive del processo elettorale e il codice di condotta concordato, risolvendo eventuali disaccordi sull'esito del voto con regolari ricorsi. L'Unione europea, conclude il testo, continuerà a seguire da vicino la situazione in Guinea-Bissau e collaborerà con partner regionali e internazionali per garantire il consolidamento della democrazia nel paese. (segue) (Res)