Guinea-Bissau: oggi ballottaggio elezioni presidenziali, la scelta fra due ex premier (5)

- La campagna elettorale è stata caratterizzata da una grave crisi istituzionale scoppiata dopo che lo scorso 29 ottobre Vaz ha licenziato il premier legittimo Aristides Gomes e ha nominato al suo posto Faustino Imbali, tuttavia Gomes ha rifiutato di dimettersi e per circa 10 giorni il paese ha avuto due primi ministri fino a quando Vaz non ha ceduto alla pressione della comunità internazionale e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), che chiedevano le immediate dimissioni di Imbali e del suo governo, considerato “illegittimo”, pena l’imposizione di sanzioni. In precedenza anche l’Unione europea aveva definito “illegale” la decisione del presidente Vaz di licenziare l’ex primo ministro Gomes e il suo governo, temendo il rischio che facesse deragliare il processo elettorale in corso in Guinea-Bissau. In un discorso alla nazione trasmesso lo scorso 27 ottobre, Vaz aveva affermato che la sua decisione di rimuovere il premier legittimo Gomes derivava da quella che aveva definito una “grave crisi politica che ha impedito il normale funzionamento di alcune istituzioni”. (Res)