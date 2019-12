Cina: Mongolia interna, entra in funzione prima linea metropolitana nella capitale Hohhot

- La Regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, ha aperto la sua prima linea metropolitana nella capitale Hohhot. Lo riferisce la stampa cinese. La linea ha una lunghezza di 21,72 chilometri, si snoda su 20 stazioni e offre un servizio ai quattro distretti urbani con una capacità massima di 2.062 passeggeri e una velocità di 80 chilometri all'ora. "La nuova linea metropolitana alleggerirà notevolmente la pressione sui trasporti pubblici in città", ha affermato Liu Zhanying, presidente di Hohhot Urban Rail Transit Co. La città, con una popolazione di oltre tre milioni di abitanti, è tra le prime dieci cinesi per flussi di traffico, secondo un rapporto pubblicato da AutoNavi Software Co. e l'Accademia cinese delle scienze sociali all'inizio del 2019. La Cina ha oltre 30 città con sistemi metropolitani operativi e si prevede che il numero salirà a 50 entro il 2020 man mano che più città completeranno i loro progetti ferroviari urbani.(Cip)