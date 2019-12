Romania: governo, via libera a scioglimento Sezione speciale d'indagine reati giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno, guidato dal Partito nazionale liberale (Pnl), ha dato il via libera a un memorandum del ministero della Giustizia che propone lo scioglimento della Sezione speciale d'indagine dei reati in questo settore. Il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, ha spiegato che la Sezione è stata istituita dal precedente governo guidato dai socialdemocratici senza una previa consultazione pubblica, sullo sfondo di certe reazioni negative di parecchie associazioni di magistrati, dei partner europei, del Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco) e della Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d’Europa). Il ministro ha affermato che le norme conterrebbero degli errori che hanno impedito il funzionamento della Sezione. Dall'opposizione, i socialdemocratici definiscono “scandalosa” persino la semplice discussione relativa allo scioglimento della Sezione speciale dal momento che, a loro avviso, ogni giorno si verificano abusi nel campo della giustizia. L'ex ministro socialdemocratico, Ana Birchall, esclusa di recente dal partito, ha salutato l'adozione del memorandum, definendolo come "un passo importante nel ripristino della credibilità della giustizia e della fiducia dei cittadini romeni nella giustizia".(Rob)