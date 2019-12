Governo: Sisto (FI), Conte parolaio, Pd correo disastri M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera responsabilità degli sfaceli che sta causando questo governo non è dei Cinque Stelle. Sappiamo bene purtroppo chi sono e come la pensano i grillini: il problema è chi, pur di mantenere la legittimazione a fare le prossime 500 nomine che garantiscono la gestione di un potere non politico, ma sostanzialmente economico, non esita a sostenerli". Lo ha affermato a Tgcom24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi ha proseguito: "Anche sulla prescrizione, è il Pd il vero responsabile. Dopo aver tirato i coltelli in Parlamento contro lo scellerato progetto di riforma Bonafede, ha dato via libera a questo scempio, magari pronto a tollerare il prossimo disastro. C'è una correità a tutti i livelli". Quanto a Conte, per Sisto "è un parolaio che segue la tecnica del costante rinvio: gli obiettivi promessi sono stati tutti costantemente mancati. Il premier è l'espressione del momento buio che vive il Paese, che va dimenticato il prima possibile portando gli italiani al voto". (Rin)