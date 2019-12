Polonia: ministro Difesa invita opposizione a sostenere il governo di fronte ad attacchi Putin

- Il ministro della difesa polacco Mariusz Blaszczak ha invitato l'opposizione a sostenere unitamente il governo di varsavia di fronte agli attacchi del presidente russo Vladimir Putin. "Putin sta attaccando la Polonia perché ha fallito nell'arena internazionale" ha dichiarato il ministro della Difesa polacco nel programma radiofonico "Sygnaly Dnia", commentando le dichiarazioni del presidente russo in merito alle responsabilità sullo scoppio della Seconda guerra mondiale. In tale dianmica, ha aggiunto Blaszczak, "anche l'opposizione dovrebbe difendere la Polonia, invece sembra vogliano ottenere benefici politici da questa vicenda piuttosto che sostenere gli interessi nazionali". Blaszczak ha spiegato che mentre su twitter Donald Tusk, ex capo del governo polacco, ha espressamente attaccato Putin e invitato ad una posizione comune delle autorità polacche e dell'opposizione in quanto "non c'è spazio e tempo per le controversie interne", al contrario Grzegorz Schetyna e Malgorzata Kidawa-Blońska, ai vertici di Piattaforma civica (Po), hanno attaccato l'esecutivo. Blaszczak ha sottolineato che il primo ministro Mateusz Morawiecki ha reagito correttamente alle calunniose parole di Vladimir Putin contro la Polonia sulla seconda guerra mondiale. Il ministro della Difesa nazionale ha anche parlato dei piani per modernizzare l'esercito e del progetto di bilancio in cui è previsto l'aumento degli stipendi dei soldati.(Vap)