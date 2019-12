Fisco: Cicchitto (ReL), risorse per crescita da quota cento e reddito cittadinanza

- "L'unico modo per trovare risorse per la crescita attraverso la riduzione della pressione fiscale sulle imprese è quello di azzerare quota cento e di ridimensionare il reddito di cittadinanza". Lo scrive in una nota Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera.(Com)