Marche: al via bando per i comparti legno e mobile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi finanziati dovranno soddisfare una domanda internazionale sempre più esigente e personalizzata. Dovranno essere rivolti principalmente alla realizzazione di nuove collezioni di prodotti valorizzando, in particolare, il design, l'eco design, l'ideazione estetica, la progettazione e la prototipazione, la produzione legata al gusto personale. Gli investimenti a supporto dei prodotti o processi innovativi, dovranno riguardare servizi a valore aggiunto a sostegno della promo commercializzazione dei prodotti e per l'acquisto di servizi propedeutici alla creazione di reti distributivi, alla realizzazione di iniziative, come mostre temporanee, all'estero. Le spese ammissibili riguarderanno la consulenza e servizi equivalenti per l'innovazione del prodotto e del processo, il personale dipendente specialistico, le strumentazioni e le attrezzature per lo sviluppo di sistemi informatici, i diritti di proprietà industriale, i brevetti, le certificazioni volontarie, i marchi e standard di qualità, le spese per la realizzazione di spazi espositivi per mostre temporanee, per la promo-commercializzazione e a supporto dell'internazionalizzazione sui mercati individuati. "L'intervento – ha concluso l'assessore Bora - si inserisce nel quadro strategico che verrà definito con l'approvazione del Piano annuale per l'internazionalizzazione 2020, in corso di elaborazione, e con l'attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione e la Camera di commercio delle Marche, al fine di dare organicità alla materia, incrementare le sinergie e razionalizzare le risorse a disposizione per rafforzare congiuntamente, e in modo coordinato, le azioni di sistema a supporto della promozione e internazionalizzazione delle imprese". (Ren)