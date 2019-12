Governo: Martina (Pd), continui distinguo danneggiano coalizione

- "A gennaio serve un salto di qualità effettivo nel modo di sentirsi parte di una sfida comune di cambiamento del Paese. Se non si rafforza questo spirito è tutto più difficile. Dovremmo tutti sentire la necessità di un cambio di passo, dopo la manovra di bilancio. L’esperienza insegna che quando si governa in coalizione, nessuno a lungo andare ha rendite utili coi distinguo". Lo afferma l’ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina in una intervista al "Corriere della Sera". (Rin)