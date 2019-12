Georgia: premier Gakharia, positiva liberazione medico Gaprindashvili ma occupazione resta un problema (2)

- Come sottolineato dal primo ministro, la risposta del governo e dei cittadini all'occupazione è un sostegno del 70 per cento della popolazione al percorso di integrazione euro-atlantica. "Questa è una direttrice estremamente importante nella nostra politica estera. Indipendentemente da quanti anni ci vorranno, tutti i cittadini della Georgia rimarranno impegnati in questo obiettivo. Ecco perché la priorità più importante del nostro governo è raggiungere la piena appartenenza alle istituzioni euro-atlantiche affinché le nostre tradizioni e la nostra identità culturale siano preservate", ha detto Gakharia. (Res)