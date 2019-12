Kazakhstan: incidente Bek Air potrebbe essere stato provocato da vortice d’estremità d’ala

- L’incidente dell'aereo della compagnia Bek Air avvenuto lo scorso 27 dicembre ad Almaty, in Kazakhstan, potrebbe essere stato causato da un vortice d’estremità d’ala. Lo ha detto Yerik Saparov, capo del dipartimento di volo della compagnia aerea. I vortici di estremità d'ala sono regioni di alta vorticità che si sviluppano alle estremità di un'ala di un aereo in movimento. "Una delle ragioni presunte è un vortice alare", ha detto Saparov, creatosi in seguito al decollo di un Airbus avvenuto circa un minuto prima della partenza del volo di Bek Air. L'aereo Fokker 100 di Bek Air, diretto verso la capitale kazakha Nur-Sultan con a bordo 98 persone, è precipitato il 27 dicembre subito dopo il decollo. Dodici persone sono state uccise nello schianto. (Res)