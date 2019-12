Benin: ex presidente Yayi rientrato nel paese (2)

- Talon ha auspicato il ritorno in patria dell'ex capo dello Stato in un'intervista rilasciata di recente alle emittenti francesi "Rfi" e "France 24". "Il mio desiderio è che Boni Yayi torni nel paese", ha detto Talon, dicendosi "molto dispiaciuto dell'implicazione" di Boni Yayi nell'organizzazione delle violente manifestazioni tenute ad aprile. Per Talon quello che è successo "appartiene al passato" ed è in questa prospettiva che ha auspicato il rientro di Boni Yayi in Benin, nella speranza che tutti gli attori politici nazionali possano "dimenticare questo episodio difficile per la nostra storia". (segue) (Res)