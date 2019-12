Benin: ex presidente Yayi rientrato nel paese (3)

- Dopo essere stato al potere per due mandati consecutivi, nel 2016 Yayi Boni ha lasciato il paese candidando come suo successore l'ex primo ministro Lionel Zinsou, il quale è stato tuttavia sconfitto alle elezioni presidenziali dall'attuale presidente Talon. Nel giugno scorso Boni Yayi ha lasciato il Benin per trasferirsi in Togo ufficialmente per ragioni di salute, dopo essere stato relegato nella sua abitazione a Cotonou per settimane dalle forze dell'ordine in seguito alle manifestazioni anti-governative. In precedenza i sostenitori di Boni Yayi avevano denunciato a più riprese un rafforzamento della sorveglianza nei confronti del loro leader. L'esercito aveva però sostenuto che la presenza di militari nei pressi del domicilio di Yayi non fosse un tentativo di arrestarlo, quanto di proteggerlo dalle violenze in corso. (Res)