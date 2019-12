Taiwan: elezioni, dibattito tra i candidati con presidente uscente in rimonta nei sondaggi (2)

- Durante il dibattito Tsai ha puntato sul proprio momento positivo che è il riflesso anzitutto di una situazione economica nel complesso positiva. Gli investimenti esteri a Taiwan sono in forte crescita: il ministero per gli Affari economici ha indicato un incremento del 20 per cento su base annua nel periodo gennaio-novembre. Il programma di incentivi per il rientro in patria di aziende che avevano delocalizzato in Cina viene presentato come un successo: oltre 150 aziende vi hanno aderito e questo pone le basi per la creazione di nuovi posti di lavoro. A livello politico, nonostante la perdita di ulteriori alleati diplomatici passati dalla parte della Cina, Taiwan ha visto perfino confermato il sostegno degli Usa a livello politico e militare. (segue) (Cip)