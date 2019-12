Taiwan: elezioni, dibattito tra i candidati con presidente uscente in rimonta nei sondaggi (3)

- Han, indubbiamente carismatico, ha visto gli iniziali exploit nei sondaggi della scorsa primavera spegnersi progressivamente. A fronte dei successi politici ed economici rivendicati da Tsai, nelle ultime settimane ha dovuto più che altro pensare a ribadire che egli, se eletto, non sarebbe un presidente arrendevole nei confronti della Cina. Durante il dibattito egli ha dovuto affermare espressamente che da presidente la sua priorità sarebbe quella di difendere la sovranità della Repubblica di Cina (il nome ufficiale di Taiwan). La crisi di Hong Kong ha certo avuto un ruolo mettendo di fatto in difficoltà Han e consentendo a Tsai di ergersi a difensore dell'integrità taiwanese nei confronti della Cina. L'11 gennaio si voterà anche per il Parlamento ma la partita decisiva è quella per il presidente, che a Taiwan ha funzioni esecutive dettando le politiche interne poi affidate all'attuazione del governo e gestendo sostanzialmente in prima persona la politica estera, decisiva per un paese la cui priorità è difendere la propria sovranità. (Cip)