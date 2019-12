Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas

- Il governo della Serbia avvierà nel prossimo periodo una riforma strutturale dell'Ente statale per l'energia elettrica, Elektroprivreda Srbije (Eps), e della società pubblica per la distribuzione di gas Srbijagas. Lo ha annunciato la premier serba, Ana Brnabic, ospite nella serata di ieri dell'emittente "Rts". La premier ha precisato che il nuovo piano economico messo a punto dal governo per il paese e denominato "Serbia 2025" prevede una riforma, nei prossimi 5 anni, delle principali aziende pubbliche. Tale riforma, ha aggiunto Brnabic, inizierà con le due aziende del settore dell'energia perché sono quelle che contribuiscono maggiormente alla crescita economica. "Terremo conto di ogni persona e di ogni posto di lavoro", ha osservato ancora la premier precisando che occorre però maggiore efficienza da parte delle dirigenze aziendali. (segue) (Seb)