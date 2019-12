Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas (2)

- Nei giorni scorsi Brnabic ha dichiarato che il Fondo monetario internazionale (Fmi) non ha inviato alcuna richiesta al governo per un aumento del costo dell'energia elettrica entro la metà del 2020. Brnabic ha così commentato alcune voci di stampa, aggiungendo che il costo dell'energia elettrica in Serbia è attualmente il più basso d'Europa. Il governo, ha ancora detto la premier, ha deciso di tutelare la pace sociale evitando di imporre aumenti e per questo l'Ente statale per l'energia elettrica del paese (Eps) non ha entrate sufficienti. "Questa è la nostra politica in questo momento e la manterremo fino a che non aumenteremo in modo significativo gli stipendi in Serbia", ha concluso Brnabic. (segue) (Seb)