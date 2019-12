Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas (4)

- I risultati ottenuti dalla Serbia nel settore delle Finanze pubbliche sono stati valutati positivamente anche dall'ultima missione del Fondo monetario internazionale che è stata a Belgrado dal 4 al 15 ottobre. Il capo missione, Jan Kees Martijn, ha confermato le prospettive di crescita del 3,5 per cento per il 2019 e del 4 per cento per il 2020. L'aumento del Prodotto interno lordo (Pil), ha precisato Martijn, sarà dato da un atteso aumento dei consumi. Martijn ha poi commentato l'andamento dell'accordo stretto tra Fmi e Serbia, osservando che le riforme concordate nel sistema del pagamento degli stipendi nel settore pubblico "ritarda in modo evidente". Sono inoltre necessarie, secondo il capo missione, delle attività aggiuntive con l'obiettivo di rafforzare la gestione delle imprese pubbliche. Martijn ha infine affrontato il tema delle tariffe dell'energia elettrica, indicando la necessità di un'analisi dettagliata dei costi. L'indice dell'inflazione è invece mantenuto su bassi livelli, ha osservato Martijn valutando positivamente la politica monetaria condotta dalla banca centrale del paese. (segue) (Seb)