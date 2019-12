Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas (5)

- La Serbia continua a conseguire anche dei buoni risultati macroeconomici, con un avanzo di bilancio conseguito fra gennaio e agosto e una diminuzione costante del debito pubblico. "Il governo ha approvato una manovra di bilancio che include una spesa di capitale aggiuntiva, un pagamento 'una tantum' ai pensionati e un aumento degli stipendi nel settore pubblico. Anche se queste misure non minacciano la stabilità fiscale, le autorità serbe dovrebbero seguire con attenzione l'andamento del bilancio fino a fine anno in modo da garantire che il disavanzo resti entro i limiti previsti dal programma", ha infine osservato il capo della missione Fmi precisando che è stato raggiunto un accordo con le autorità serbe per stabilire dei parametri a cui attenersi per il bilancio 2020. Riguardo alle riforme strutturali, Martijn ha infine osservato che "avanzano ma è necessario un maggiore impegno nella realizzazione in alcuni settori per poter sostenere il potenziale di crescita della Serbia". (segue) (Seb)