Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas (6)

- Alla fine di maggio la precedente missione, sempre guidata da Martijn, ha concluso che la Serbia ha avviato molte riforme importanti per la sua crescita economica "anche se alcune con ritardo". Lo spazio fiscale a disposizione va utilizzato per le spese capitali, assieme all'adozione di rigorose selezioni e valutazioni per sostenere al massimo una crescita stabile, ha fatto sapere sempre la missione Fmi in una nota rilanciata dalla stampa locale. Fra i punti principali per una crescita a medio termine vi sono, secondo il Fondo monetario, la formazione di una forza lavoro preparata, l'avanzamento di un clima favorevole alle attività imprenditoriali e il rafforzamento della gestione societaria nelle imprese pubbliche. La missione Fmi ha poi espresso parere positivo riguardo all'attuazione del nuovo accordo stretto nel luglio 2018 con il governo serbo. "La maggior parte degli obiettivi è stata realizzata, anche se in alcuni casi con ritardo", si legge nella nota. (segue) (Seb)