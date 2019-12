Energia: Serbia, premier Brnabic annuncia riforma Eps e Srbijagas (7)

- L'analisi di maggio del Fondo monetario ricorda che il paese ha registrato una crescita del 4,3 per cento nel 2018, la più alta degli ultimi 10 anni. Il mantenimento della disciplina fiscale, aggiunge la nota, viene confermato dall'avanzo pubblico registrato per due anni consecutivi e dalla diminuzione del debito pubblico in una misura pari al 15 per cento del Pil dall'inizio del 2017. L'inflazione si mantiene entro i parametri stabiliti e la quota di crediti inesigibili era a marzo pari al 5,5 per cento del totale, ovvero al livello più basso dal 2008. Il recente aumento delle spese per gli investimenti è benvenuto, ma gli investimenti pubblici devono essere basati su una rigorosa selezione e valutazione per assicurare il raggiungimento del massimo potenziale di crescita", prosegue la nota. La missione Fmi ha raccomandato inoltre di realizzare le condizioni per la preparazione di una forza lavoro in grado di affrontare le attuali sfide dell'economia al fine di arrestare "la fuga dei cervelli", sia attraverso l'istruzione che la formazione di studenti e lavoratori. La missione ha raccomandato infine l'ulteriore rafforzamento del clima per gli investimenti privati e della concorrenza, come pure il proseguimento della lotta all'economia sommersa e alla corruzione. (Seb)