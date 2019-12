Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo fino al primo mattino sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, irregolarmente nuvoloso per nebbia o nubi basse sulla Pianura; nelle ore centrali ovunque molto nuvoloso o velato per il passaggio di nubi stratiformi a quote medio-alte e nebbie in dissolvimento. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Minime stazionarie, massime in aumento.(Rem)