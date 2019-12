Imprese: Cciaa, Milano seconda provincia d'Italia per numero e prima per numero di addetti

- Con 306 mila sedi d'impresa attive (5,9 per cento del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica delle province italiane per numero di imprese, dopo Roma che ne ha 365 mila (7 per cento), ma prima per numero di addetti con 2,2 milioni (13 per cento nazionale) contro gli 1,5 milioni (9 per cento) di Roma che è seconda. Al terzo posto ci sono Napoli per imprese (244 mila) e Torino per addetti (769 mila). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2019 e 2018. Stabili a 5,2 milioni le imprese nazionali, grazie al rafforzamento delle città maggiori: a Roma +1,3 per cento, a Milano +1 per cento, a Napoli +0,8 per cento. ”Sono le grandi città che diventano sempre più luogo di concentrazione delle imprese. La capacità di Milano di rafforzarsi dal punto di vista imprenditoriale è fondata su un'economia che riesce ancora a innovarsi e aperta al contributo di chi vuole realizzare una propria idea. Milano mantiene il proprio ruolo come città attrattiva a livello nazionale e all'estero”, dichiara in una nota Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. A Milano tra il 2018 e il 2019 crescono dell’1 per cento le imprese contro una sostanziale stabilità sia lombarda che italiana (-0,2 per cento). A quota 2,2 milioni gli addetti. Tra i settori che pesano di più a Milano, si trovano le attività commerciali (74 mila imprese), le costruzioni (41 mila), le attività immobiliari (30 mila) e manifatturiere (29 mila) mentre tra i principali settori crescono soprattutto la finanza (+4,9 per cento), ricerca e attività professionali (+4,4 per cento), le attività di istruzione (+3,2 per cento), sanità (+3,5 per cento), comunicazione (+2 per cento). Continua la crescita della ristorazione (+1,6 per cento). (segue) (com)