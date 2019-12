Hong Kong: governo appronta nuove misure a sostegno delle Pmi (5)

- "L'amministrazione possiede ancora adeguate riserve fiscali e le finanze pubbliche sono ancora in buone condizioni. Il governo continuerà ad adottare un approccio lungimirante e strategico per garantire un'adeguata allocazione delle risorse e mantenere finanze pubbliche prudenti", ha affermato il capo delle finanze. "Anche se il governo di Hong Kong sfrutterà le sue enormi riserve finanziarie per un massimo di due anni, non deraglierà le prospettive di crescita economica della città", ha affermato Jack Siu, funzionario per investimenti nell'area Asia-Pacifico di Credit Suisse. "Non siamo preoccupati per Hong Kong che registra un deficit di bilancio". Il segretario finanziario ha dichiarato che il governo sta pensando se consentire pagamenti di tasse, servizi pubblici e aliquote a rate per alleviare gli oneri finanziari delle famiglie. (segue) (Cip)