Iraq: raid Usa su postazioni milizie sciite nella provincia di Anbar, 19 morti e 45 feriti

- Si contano almeno 19 morti e 45 feriti a seguito dei raid aerei statunitensi condotti ieri nelle basi della milizia sciita Hezbollah irachena nella provincia di Anbar, nell'ovest dell'Iraq. Lo riferiscono fonti della sicurezza di Baghdad, secondo le quali i caccia Usa hanno bombardato il quartier generale delle milizie Kataib Hezbollah nel distretto di al Qaim, nella parte più occidentale della provincia Anbar. Secondo altre fonti i morti sarebbero invece almeno 25, tra cui tre consiglieri militari iraniani. La fonte ha riferito ad "Agenzia Nova" che "i caccia Usa hanno colpito il quartier generale delle Unità di mobilitazione popolare (Hashd al Shaabi, Pmu) e della Brigata 45 (Kataib Hezbollah) nel distretto di al Qaim". La fonte ha aggiunto che "in base alle informazioni iniziali sono almeno 19 i miliziani rimasti uccisi, incluso un comandante militare, Murtaza Khazali, e 45 sono rimasti feriti". Intanto il primo ministro dimissionario iracheno, Adel Abdul-Mahdi, ha dichiarato in una riunione urgente per la sicurezza nazionale, che "in precedenza le autorità hanno confermato il rifiuto di qualsiasi azione unilaterale da parte delle forze della Coalizione o di altre forze all'interno dell'Iraq, considerando tali mosse una violazione della sovranità irachena e una pericolosa escalation che minaccia la sicurezza dell'Iraq e della regione". (Irb)