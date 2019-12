Iraq: vicecomandante Pmu Al Muhandes minaccia "dura risposta" a raid aviazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecomandante del Consiglio per la mobilitazione popolare (organo di comando delle milizie a maggioranza sciita), Abu Mahdi al Mohandes, ha minacciato le forze armate statunitensi in Iraq con una "dura risposta", dopo i raid aerei sul quartier generale delle milizie sciite irachene nella provincia occidentale di Anbar. Al Muhandes ha detto, in una breve dichiarazione, che "il sangue dei martiri e dei feriti non resterà impunito e la risposta sarà dura per le forze Usa in Iraq". I raid di ieri dell'aviazione giungono dopo l'attacco missilistico contro il campo militare K1, nella provincia di Kirkuk, avvenuto la sera del 27 dicembre, in cui è rimasto ucciso un contractor statunitense e diversi militari Usa. Intanto circolano notizie contrastanti sul numero delle vittime dei raid, almeno cinque, contro le postazioni delle milizie sciite. In base ad alcune fonti, i morti sarebbero 19, mentre i feriti 45, altre fonti invece sostengono che le vittime sarebbero 25, tra cui tre consiglieri militari iraniani addetti proprio alla supervisione delle postazioni missilistiche. Intanto il primo ministro dimissionario iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha dichiarato in una riunione urgente per la sicurezza nazionale, che "in precedenza le autorità hanno confermato il rifiuto di qualsiasi azione unilaterale da parte delle forze della Coalizione o di altre forze all'interno dell'Iraq, considerando tali mosse una violazione della sovranità irachena e una pericolosa escalation che minaccia la sicurezza dell'Iraq e della regione". (Irb)